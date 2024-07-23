Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akdağmadeni Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

21 Temmuz 2024 tarihinde Akdağmadeni Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. isimli şahıs, Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.H. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi.

“Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 22 Temmuz 2024 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 21 Temmuz 2024 tarihinde Akdağmadeni Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan (5 yıl 6 ay 20 gün) kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.H. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan A.H. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.