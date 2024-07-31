Olay Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesi ve Şahanderesi köyü arasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken önüne aniden çıkan ayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ayı, olay yerinde telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Akdağmadeni Belediyesi itfaiye ekipleri, yol kenarında ölmüş halde bulunan ayıya otomobil çarptığını tespit etti.

Telef olan ayı, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.