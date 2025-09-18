Yılmaz ve Kaymakçı’ya incelemeler sırasında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Ahi eşlik ederek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Genel Sekreter Yılmaz, bölgedeki yol standartlarının yükseltilmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan asfalt kaplama çalışmalarının, köy halkının günlük yaşamını kolaylaştıracağını söyledi.

Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “yatırımların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Yozgat Valisi, milletvekilleri ve emeği geçen tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.