Akdağmadeni ilçesinde, belediye ekipleri tarafından farklı noktalarda çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaların yanı sıra ekipler, Ticaret ve Kültür Merkezi'nde detaylı bakım onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı özellikle yaz aylarında düğünlere ve toplu organizasyonlara ev sahipliği yapan Ticaret ve Kültür Merkezi'nde detaylı bakım onarım ve tadilat çalışmalarımızı tamamlıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Kafeterya binasında tadilat çalışmalarımız başladı. Yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlçemize içme suyu sağlayan depolarımıza bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre önce yaşamış olduğumuz sel felaketi nedeniyle yıkılan istinat duvarını yeniledik” dedi.