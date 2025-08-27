Akdağmadeni Belediye Meclisi, ilçenin önemli güzergâhlarından biri olan Hastane Caddesi’nin adını değiştirdi. Türk tarihinin dönüm noktalarından Malazgirt Zaferi’ne atıfla caddeye “1071 Malazgirt Caddesi” ismi verildi.

Belediye, yeni isimle birlikte caddeyi baştan sona yenileme kararı aldı. Çalışmalar kapsamında yollar, kaldırımlar ve ortak kullanım alanları modern bir görünüme kavuşturulacak.

Çalışmalar 15 Eylül’de Başlıyor

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 15 Eylül itibarıyla yenileme çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Yalçın, “Cadde üzerindeki yolları, kaldırımları, bağlantı yollarını ve ortak kullanım alanlarını tamamen yenileyeceğiz. İstiklal Caddesi projemizde olduğu gibi ilçemize yakışır bir dönüşüm gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Yalçın, cadde üzerinde bulunan esnaflardan da çalışmalar için hazırlıklı olmalarını istedi.

“Hem İsim Kargaşası Bitecek Hem De Zafer Ruhu Yaşatılacak”

Cadde isminin değişmesine ilişkin konuşan Yalçın, “Malazgirt Zaferi’nin ruhunu yaşatmak adına bu kararı aldık. Daha önce hastaneye giden ana yol olduğu için Hastane Caddesi deniliyordu. Hastane taşındıktan sonra ‘Eski Hastane Caddesi’ şeklinde anılması isim kargaşasına yol açıyordu. Bu değişiklikle hem ecdadımızın kutlu zaferini yad etmiş olacağız hem de bu karışıklığı ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar tamamlandığında, geçtiğimiz dönemde yenilenen İstiklal Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı arasında bütünlük sağlanacağı belirtildi.