Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini söyledi.

Akdağmadeni Belediyesi, şehir merkezindeki ulaşım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Adnan Kahveci Caddesi’nde tamamlanan asfaltlama işleminin ardından Belediye Meydanı ve bağlantılı yolların ikinci kat asfalt serimi de başarıyla gerçekleştirildi.

“Aşkla Çalışan Yorulmaz”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Söz verdiğimiz gibi Adnan Kahveci Caddesi sıcak asfalt çalışmasını tamamladıktan hemen sonra Belediye Meydanı ve bağlantı yollarının ikinci kat asfaltını atmak için kolları sıvadık. Aşkla çalışan yorulmaz düsturuyla ilçemize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.