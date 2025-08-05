Tesisin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve bin 400 metrekarelik alanı ile öne çıkan havalandırma havuzunun beton döküm işlemi tamamlandı. Yüksekliği 6 metre olan bu yapı, arıtma sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

İdari bina, dekantör binası ve blower binalarındaki inşaat çalışmaları sona yaklaşırken, çökertme havuzunun temeli de atıldı. Betonarme çalışmalar plan doğrultusunda devam ediyor. Atık suların oksijensiz ortamda arıtılmasını sağlayacak olan anaerobik havuzun inşası ise tamamlandı. Tesisin ön arıtmalı giriş yapısı ile çevre duvarlarının inşa çalışmaları da aralıksız sürüyor.

“Yaşanabilir Bir İlçe Bırakacağız”

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İlçemizin çevre sağlığına katkı sunacak modern bir atık su arıtma tesisini inşa ediyoruz. Toplam alanı 25 bin metre kare olan tesisimiz bin 400 metrekarelik dev havalandırma havuzu, anaerobik ve çökertme havuzları, idari ve teknik binalar ile tam donanımlı bir altyapıya sahip olacak. Bu yatırım sayesinde hem doğayı koruyacağız hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akdağmadeni bırakacağız. Ekiplerimiz, sürecin her aşamasında özveriyle çalışıyor. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Akdağmadeni Belediyesi olarak, çevre dostu projelerimizle hem doğal kaynakları koruyor hem de altyapı yatırımlarıyla ilçenin gelişimini sürdürüyoruz” dedi.