Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Osman Baykendi ve Kayseri İller Bankası Yapım ve Uygulamalar Müdürü Şinasi Uzun, tesisi ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Toplam 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesiste bin 400 metrekare büyüklüğünde havalandırma havuzu, atık suların oksijensiz ortamda arıtılmasını sağlayacak anaerobik havuz, çökertme havuzu, idari bina, dekantör binası ve blower binalarında çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Tesisin tamamlanmasıyla ilçenin uzun yıllar boyunca atık su yönetimi ihtiyacının karşılanması, çevrenin korunması ve sağlıklı bir şehirleşmenin sağlanması hedefleniyor.

Başkan Yalçın, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni’mizin geleceğini düşünerek hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırım sayesinde hem doğayı koruyacağız hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akdağmadeni bırakacağız. Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyor, modern ve uzun ömürlü bir tesisin ilçemize kazandırılması için yoğun gayret gösteriyoruz. Ziyaretleri ve projeye verdikleri destekten dolayı Kayseri İller Bankası Bölge Müdürümüz Osman Baykendi’ye teşekkür ediyorum. İller Bankası ile koordineli çalışarak en kısa sürede bu dev eserin tamamlanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.