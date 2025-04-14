Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçedeki anlık durumu değerlendirerek, ekiplerin sahadaki çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, özellikle yazlık lastiklerle trafikte olan araç sahiplerinin dikkatli olmalarını önemle rica etti.

Yalçın, “Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın, özellikle yazlık lastik kullanan araç sahiplerinin trafikte dikkatli olmalarını önemle hatırlatıyoruz” dedi.