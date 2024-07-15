Akdağmadeni ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Merkez Haseki Cami'nde tüm şehitler için mevlid-i şerif okutulmasıyla başlayan anma programı, Akdağmadeni Şehitliği ziyareti ve 15 Temmuz Şehidi Yasin Yılmaz'ın kabri başında edilen dualarla devam etti.

Şehitlik ziyaretine Kaymakam Furkan Nezir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe protokolü ve kurum müdürleri katıldı. Şehitlikte edilen dua sonrasında 15 Temmuz gecesi Ankara Kahramankazan ilçesinde Akıncılar Hava Üssünden açılan ateş sonucu şehit düşen hemşehrimiz Yasin Yılmaz, Oluközü Beldesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kabir ziyareti şehidin evinde yapılan dualarla son buldu.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.