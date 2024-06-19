Akdağmadeni’nde Anlamlı Buluşma

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “Spor unutulmayan dostluktur, abi kardeşliktir. Yıllar sonra bir araya gelen sporcu abilerimiz bunun en iyi örneğidir” dedi.

Aydoğmuş, “Akdağmadeni Gücü Spor organizasyonunda her bayram düzenli olarak bir araya geldiğimiz Akdağmadeni Spor da futbol oynamış eski jenerasyon oyuncuları olarak bu bayramda' da Akdağmadeni Şehir Stadyumunda bir araya geldik. Yıllardır bir birini görmeyen arkadaşlarımız abilerimiz güzel sohbetlerde bulundu. Eskileri yâd ettik. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu güzel buluşmaları organize eden Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü koordinatörümüz eski futbolcu kayseri bölge hakemimiz İsmet Yaşar hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bir sonraki bayramda tekrar bir araya gelmek umuduyla katılım sağlayan tüm arkadaşlara sağlık sıhhat huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.