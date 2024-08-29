Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin birçok noktasında yapılan alt yapı yatırımlarının bir kısmı Seyrantepe Mahallesi Öğretmen İsmail Yıldız Caddesi’nde devam ettiğini söyledi.

Başkan Yalçın, “Yağış dönemlerinde aşırı su birikintilerinin yaşanması, yukarıdan gelen suların birleşmesiyle aşağıda oluşan yoğun selin azaltılması ve böylece öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için belediye su ve kanalizasyon ekipleri bölgede yeni yağmur suyu drenaj hattı ve kanalizasyon hattı yapımına başladı” dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bugüne kadar ilçemizde alt yapımızı birçok noktada yeniledik. Seyrantepe mahallesinde başlatmış olduğumuz çalışmayla bölgede yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğimiz yeni hatları yapıyoruz. Özellikle yapıldığı günden beri kot farkı sebebiyle her yağış dönemi suların istila ettiği Cumhuriyet İlkokulu’nun yanı sıra Halk Eğitim Merkezi ve Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi bahçe ve müştemilatını büyük sıkıntıdan kurtaracağız. Zeminin kaya olması çalışmalarımızı zorlaştırsa da ekiplerimizin özverisiyle çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.