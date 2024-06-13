Hürriyetçi Eğitim Sen Akdağmadeni teşkilatı tarafından 3. Geleneksel Kır Şenliği düzenlendi.

Şenliğe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Akdağmadeni Kızılay Başkanı Murat Kocagül, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş ve vatandaşlar katıldı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Akdağmadeni teşkilatı yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “3. Geleneksel Kır Şenliğimiz büyük bir coşkuya sahne oldu. Senenin yorgunluğunu bir nebze olsun hafifleten etkinliğimizi yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Eğitim camiasının yanı sıra bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Şenliğimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın'a, Akdağmadeni Kızılay Başkanı Murat Kocagül'e ve Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş'a şükranlarımızı sunarız. Sarıkaya İlçe Başkanımız Emrah Açıkgöz'e, Sorgun ilçe Başkanımız Yusuf Vural'a, Saraykent ilçe Başkanımız Alper Erdoğan'a, daha önce ilçemizde çalışmış arkadaşlarımız Sinan Telli ve ailesine, Sefa Arduç ve ailesine, Şükrü Fidan ve arkadaşlarına teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık” denildi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Hürriyetçi Eğitim Sen Akdağmadeni teşkilatı tarafından Akdağmadeni ilçemizde düzenlenen 3. Geleneksel Kır Şenliğine eşim Tuçe Tuğba ve oğlum Ömer Salih ile katıldım. Buradan şunu söylemek istiyorum. Tanıdığım günden itibaren her daim milletle birlikte olan, güzel organizasyonlara öncülük eden, üyesi olsun yada olmasın herkesin yardımına koşan eğitim camiasında saygı duyulan, birlik beraberliğin hakim olduğu bu güzel şenliği üçüncü kez organize ederek Akdağmadeni ilçemizin eşsiz doğal güzelliğinin tanıtımında büyük katkılar sunan Sendika başkanı Mustafa Kaplan hocamız başta olmak üzere sendika yönetimine teşekkür ediyorum.

Zaman birlik zamanı... Hiç bir ayrım yapmadan insanların birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bizde Gelecek Partisi olarak hiç bir ayrım yapmadan davet edildiğimiz toplantılara katılıp güzel anılar ile geleceğe hoş bir seda bırakmak için davet edildiğiniz organizasyonlara katılım sağlamaya gayet ediyoruz” dedi.