Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Büyük Zafer’in 103. yılı kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden şair ve yazarların katılacağı “1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir” programında kahraman şehitlerin anılacağını söyledi. Yalçın, tüm halkı zaferin gururunu ve bayramın coşkusunu paylaşmaya davet etti.

Etkinlik kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları ve şiir dinletileri yer alacak. Ayrıca, Recep Kunduz’un ilahi ve semazen gösterisi ile Buğra Yüksel’in kahramanlık türküleri sunulacak.

Akdağmadeni Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Yıldırım ise yaptığı açıklamada, etkinliğin şehitlerin anısını yaşatmak ve toplumda milli bilinci güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Program, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.