Üç ay boyunca devam eden futbol okulunda çocuklar ve gençler, yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirerek hem sportif anlamda kendilerini geliştirdi hem de faydalı zaman geçirdi.

Yetenekli Sporcular Seçildi

Toplamda 60 öğrencinin katılım sağladığı Yaz Futbol Okulu’nda, katılımcılara ücretsiz malzeme desteği sağlandı. Futbol okulunda gösterdikleri performansla öne çıkan yetenekli sporcular ise U liglerinde mücadele edecek Akdağmadeni Belediyespor Kulübü Futbol Takımı’na seçildi.

Teşekkür Belgesi Verildi

Yaz Futbol okulunun son gününde Belediye Başkanı Nezih Yalçın, genç sporcularla bir araya gelerek teşekkür belgelerini takdim etti. Sporcuların aileleri ve vatandaşların da katıldığı programda, gençlerin mutlulukları gözlerinden okundu.

“Çocuklarımızın Yanındayız”

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Akdağmadeni Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri, sosyal ve sportif anlamda gelişmeleri için her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Yaz Futbol Okulumuz sayesinde gençlerimiz hem disiplinli bir şekilde spor yapmayı öğrendiler hem de arkadaşlık bağlarını güçlendirdiler. Burada edindikleri bilgi ve tecrübeler onların geleceğine yön verecek. Bizim en büyük hedefimiz sağlıklı düşünen, çalışkan ve ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Gençlerimize tavsiyem, sporu hayatlarının her döneminde sürdürmeleri, derslerini asla ihmal etmemeleri ve kendilerine her zaman büyük hedefler koymalarıdır. Bu süreçte gençlerimizi emanet ettiğimiz gayretiyle başarılı bir dönemi daha geride bırakan Antrenörümüz Ömer Ekinci'ye ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Son antrenman hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.