Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor’un meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

EMS Sivas Spor U12 takımına transfer olan Serdar Akif’in ilk maçına çıktığını ifade eden Başkan Aydoğmuş, “3 ay önce EMS Sivas Spor ile yaptığımız hazırlık maçında EMS Sivas Spor tarafından beğenilen iki sporcumuz 12 yaşındaki Ömer Salih Aydoğmuş ve 12 yaşında Serdar Akif Genç EMS Sivas Spor U12 takımına transfer oldu. Serdar Akif EMS Sivas Spor U12 takımı ile ilk maçına çıktı. Güzel ve başarılı bir oyun sergiledi. Başarıda en büyük emeği olan başta oyuncumuzun ailesi olmak üzere başarıyı taçlandıran Kulüp Antrenörümüz Hakan Altın ve kulüp koordinatörümüz İsmet Yaşar tebrik ediyorum” dedi.

"70 SPORCUMUZUN LİSANLARINI ONAYLATTIK"

Genlerin boş zamanlarını sportif aktivite ile tamamlamasını sağlamanın önemine işaret eden Başkan Aydoğmuş, şunları söyledi: “Gençlerimizi spora teşvik edelim. Çocuklarımızın öz güvenini artıralım. İki yıl önce 20 sporcuyla başladığımız bu güzel yolculukta 110 sporcuya ulaştırdık ve 2023 sezonunda 8-12 yaş arası 70 sporcumuzun lisanlarını onaylattık.”

OYUNCU SAYISI 140 ÖĞRENCİYE ULAŞTI

TFF’nin verdiği üst sınır olan 70 lisan daha onaylatma hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Aydoğmuş, “Akdağmadeni Gücü Spor kulübümüz yaz tatilinin başlamasıyla birlikte 2024 sezonunda 8 - 14 yaş arası oyuncu sayısını artırmış olup 140 öğrenciye ulaşmıştır. Bu sezonda da TFF verdiği üst sınır olan 70 lisan daha onaylatma hedefimiz vardı. Amacımız ahlaklı bir nesil inşa etmek, gençlerin sosyal yaşamını geliştirmek, öz güvenini artırmak, gençler arasında arkadaşlık dostluk ve kardeşlik bağını kuvvetlendirmektir” ifadelerini kullandı.

"ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Bu amaç doğrultusunda takımı maçlara hazırlayarak turnuvalara götürdüklerini anlatan Başkan Ömer Aydoğmuş, açıklamasında şunları kaydetti: “Hedefimiz takımı, hazırlık maçlarına çıkarmak, TFF’nin U12, U13, U14 liglerine katılmak ve beğenilen oyuncularımızı kulüplere transferini sağlamak olacaktır. Kulübümüzde çok yetenekli oyuncularımız var. İnşallah onları da maçlara çıkartarak transferlerini sağlayacağız. Geleceğin Ardası Serdar Akif'i kutluyor, başarılar diliyorum.”