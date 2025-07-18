Akdağmadeni Belediyesi ile Karayolları ekipleri tarafından koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak mevcut yol söküldü. Ardından, zemin güçlendirme işlemleri başladı. Yol tabanına hasır çelik serilerek beton dökümü yapıldı. Bu uygulamanın, uzun vadeli kullanım ve dayanıklılık açısından önemli olduğu belirtildi.

Asfalt Uygulamasına Geçilecek

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, sıcak asfalt serimi yapılacak. Ekiplerin bu aşamayı hızlı bir şekilde tamamlaması planlanıyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çalışmaların ilçe için büyük önem taşıdığını belirterek, “İlçemizin kalbinden geçen bu güzergahta, hem konforlu hem de güvenli ulaşım için tüm hazırlıkları titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Vatandaşların Hizmetine Sunulacak

Yol çalışmaları tamamlandıktan sonra, Turgut Özal Bulvarı ile Lütfullah Kayalar Caddesi arasındaki bu önemli güzergah tekrar ulaşıma açılacak.

Başkan Yalçın, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak bu projenin kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.