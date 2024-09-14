İlk ve orta öğretim okullarına öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik yapılan trafik denetimleri, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla titizlikle icra edildi.

Denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarında bulunması gereken sesli ve görsel ikaz donanımları, araç lastik basınçlarının kontrolü gibi önemli hususlara dikkat çekildi.

Ayrıca, servis araçlarına iniş-biniş sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ile sürücülerin hız limitlerine uyma zorunluluğu ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere broşür dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve öğretim yılı boyunca okul çevreleri ve güzergahlarındaki trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla emniyet tedbirleri ve denetimlere kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.