Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, Akdağmadeni’ne bağlı Sazlıdere köyünde yol iyileştirme, greyderli bakım ve kumlama çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat İl Özel İdaresi, köylerdeki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sazlıdere köyünde yürütülen yol iyileştirme ve bakım çalışmaları, bölge halkının yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri, tüm köylerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirterek, vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.