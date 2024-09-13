Akdağmadeni Kaymakamlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildiğini hatırlatan Kaymakamlık, yapmış olduğu paylaşımda; “Öncelik hayatın öncelik yayanın. Değerli sürücüler! Yaya geçidi levhası gördüğünüz zaman hızınızı azaltmayı ve yayalara yol vermeyi lütfen unutmayın” ifadeleri kullanıldı.

YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK UYGULAMALARI

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik “ yılı ilan edilerek yaya kazalarının en aza indirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapılmış, Karayolları Trafik Kanunu'na “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik İşareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar ” hükmü getirilmiş olup, Türkiye genelinde “Farkındalık, Bilgilendirme, Algı Yönetimi ve Denetim” faaliyetleri devam etmektedir.

Bu kapsamda; araç sürücülerinin özellikle yerleşim yeri içerisinde, trafik işaret levhaları ve yer işaretlemeleriyle gösterilen katılım ve kavşaklarda, kontrollü veya kontrolsüz yaya geçitlerinin bulunduğu karayolu kesimlerinde araçlarının hızını düşürmesi, geçiş yapmakta olan yayalara ilk geçiş hakkını vermesi, yayaların ise sinyalize kavşaklarda trafik ışıklarına ve kurallarına uygun hareket etmesi gerekmektedir.