Akdağmadeni Kaymakamlık personeli tarafından, toplantıda “Muhtar Bilgi Sistemi” projesi hakkında muhtarlara sistemin işleyişi hakkında bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca oluşturulan "Muhtar Bilgi Sistemi" hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı. (Haber Merkezi)