Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Hayvan Pazarı'nı gezerek yetiştiricilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Nezir, üreticilerin ve satıcıların taleplerini dinledi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte pazar alanında besicilerden küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatları hakkında bilgi alan Nezir, “Pazardaki satışlar ve hareketlilik hakkında hayvan yetiştiriciler ile sohbet edip bilgi aldık. Hem kurban alanlar, hem de satanlar için hayırlı işler diler vatandaşlarımın bayramı kutlarım” dedi.