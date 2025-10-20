Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

İlçede bir restoranda gerçekleştirilen programa, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Elvan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burhan Şimşek, Özel İdare Müdürü Hasan Esat Akyüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Akdağ, Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri Ramazan Dolgun ve Ömer Koç, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Cafer Kaymakçı, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, “Demokrasimizin temel taşlarından biri olan muhtarlık, milletimizin iradesine dayanan yönetim anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında güçlü bir bağ oluşturan muhtarlarımızın özverili çalışmaları takdire şayandır” dedi.

Kaymakçı, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, “Fedakâr hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Programda köy ve mahalle muhtarlarının talep, öneri ve görüşleri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.