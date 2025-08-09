Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Trafik Jandarması ekipleri, 66-31 Şarkışla İl Yolu’nda yaptığı uygulamada, traktör sürücülerinin sarı flaşör lamba, ROPS (devrilme koruma sistemi) ve reflektör donanımlarını kontrol etti.

Denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve güvenli bir trafik ortamında seyahat etmeleri için bilgilendirme yapıldı. Tarım sezonu nedeniyle gerçekleştirilen uygulamanın, görünürlüğü artırarak kazaların önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Trafiğin güvenliğini sağlamak ve can ile mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir” ifadesine yer verildi.