Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, 03-09 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Bir Kural Bir Ömür” kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte sürücülere, Kask ve koruyucu ekipmanların önemi, reflektif yelek kullanımı, hız sınırlarına uyulması, genel trafik kuralları konularında bilgi verildi.

Bilgilendirme faaliyeti sırasında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi broşürleri de dağıtıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına kararlılıkla devam edileceğini belirtti.