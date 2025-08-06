Aydoğmuş, Helen Gümüş’ün başarısının yalnızca bireysel bir hikâye olmadığını vurgulayarak, “Bu, onunla birlikte hayal kuran, ter döken, inanan bir ekibin zaferidir. Başta antrenörümüz Hakan Altın ve koordinatörümüz İsmet Yaşar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizler sadece bir sporcuyu değil, bir hayali gerçeğe dönüştürdünüz” ifadelerini kullandı.

Gümüş’ün milli forma ile attığı bu adımın, kulüp için yeni hedeflerin başlangıcı olduğunu belirten Aydoğmuş, “İnşallah daha nice evladımızı profesyonel liglere, milli formaya ve büyük başarılara taşıyacağız” dedi.

Başkan Aydoğmuş, milli sporcuya hitaben, “Helen, senin azmin, disiplinin ve yüreğin hepimize ilham veriyor. Yolun açık, başarıların daim olsun. Seninle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.