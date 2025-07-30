Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü’nün başarılı oyuncusu Helen Gümüş’ün Milli Takım Kampı’na davet edilmesini büyük bir gururla karşıladıklarını belirtti.

Başkan Aydoğmuş açıklamasında şu açıklamada bulundu: “Kulübümüzün disiplinli, azimli ve sahadaki üstün performansıyla göz dolduran oyuncularından Helen Gümüşhane’nin, 4–6 Ağustos tarihleri arasında Riva’da düzenlenecek olan Milli Takım Kampı’na davet edilmesi yalnızca kulübümüz için değil, Akdağmadeni ve Yozgat spor camiası için de büyük bir onur kaynağıdır.”

Aydoğmuş, milli takım formasını giymenin her sporcunun hayali olduğunu vurgulayarak, “Helen bu hayale bir adım daha yaklaşarak, genç sporcularımıza da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Kendisine başarılar diliyor, kulübümüzü ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Helen, Akdağmadeni seninle gurur duyuyor!” ifadelerini kullandı.