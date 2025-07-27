Akdağmadeni ilçesi, kültür ve sanat dolu bir akşama ev sahipliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, “Sanat İçin Yola Çık” Kültür ve Sanat Derneği ile Akdağmadeni Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Gezen Sinema” etkinliği, ilçe halkından yoğun ilgi gördü.

Açık havada gerçekleştirilen konser ve film gösterimiyle vatandaşlara keyifli bir akşam sunulan etkinlik, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. İlçenin farklı noktalarından etkinlik alanına gelen yüzlerce kişi, hem müzikle hem de sinema ile buluşarak unutulmaz anlar yaşadı.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu etkinliğin ilçede kültürel hayatı canlandırma adına önemli bir adım olduğuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ve Belediyemizin ortak çalışmasıyla ilçemizde gerçekleştirilen ‘Gezen Sinema’ etkinliği, vatandaşlarımız ve çocuklarımıza keyifli bir akşam yaşattı. Açık havada düzenlenen konser ve film gösterimi büyük ilgiyle karşılandı. Kültür ve sanatı halkımızla buluşturan bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

Etkinlik kapsamında önce sahne alan müzisyenler konser vererek izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatırken, ardından açık hava sinema gösterimiyle etkinlik devam etti. Aileler çocuklarıyla birlikte çim alanlara kurulan oturma düzeninde etkinliği takip ederken, bazı vatandaşlar bu tür kültürel etkinliklerin daha sık yapılmasını talep etti.

Belediye yetkilileri, ilçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Gezen Sinema” gibi projelerin toplumun her kesimini kapsayan etkinlikler olarak büyük değer taşıdığına dikkat çekti.

Etkinlik, hem yaz akşamına renk kattı hem de Akdağmadeni’nde sanatın ulaşılabilirliğini artırma açısından olumlu bir örnek teşkil etti.