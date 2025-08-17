Akdağmadeni ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla “Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması” yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.00 ile 00.00 arasında gerçekleştirilen denetimler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak yürütüldü.

Uygulama kapsamında hem sabit yol kontrolleri hem de seyir halindeki araçlarda denetimler yapılırken, ilçedeki umuma açık birçok iş yeri ve sosyal alan da kontrol edildi.

Resmî verilere göre:

12 kahvehane ve kıraathane denetlendi,

269 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı,

114 araç kontrol edildi,

5 park ve bahçe incelendi,

Otogar ve çevresi, öğrenci yurtları (KYK ve lise yurtları) ile üniversite bölgesi güvenlik taramasından geçirildi.

Kaymakamlık açıklamasında, söz konusu denetimlerin vatandaşların güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulanarak, “İlçemizde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla trafik ve asayiş kontrolleri aralıksız olarak devam edecektir” denildi.