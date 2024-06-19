Akdağmadeni en merkezi noktalarından biri olan Kültür Merkezi Meydanı milli maç heyecanına ev sahipliği yaptı.

Akdağmadeni Belediyesinin kurduğu dev ekrana yansıtılan Türkiye-Gürcistan maçı, meydanı dolduran futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kalbi Milli Takımla atan ve stadyum heyecanını yaşamak isteyen herkes dev ekranın önündeki sandalyelerde yerlerini alarak tezahüratlarla maçın başlamasını bekledi.

Meydanda, Türkiye’nin attığı her golde büyük sevinç yaşandı. 90 dakika süren heyecan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte yerini büyük bir coşku ve mutluluğa bıraktı.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇINA DAVET

Türkiye A Milli Futbol Takımının 22 Haziran Cumartesi Portekiz ile karşı karşıya geleceği ikinci müsabakayı da dev ekranda yayınlayacak olan Akdağmadeni Belediyesi tarafından tüm futbolseverler Kültür Merkezi Meydana davet edildi.

“GALİBİYET SEVİNCİ DOYASIYA YAŞANDI”

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kültür Merkezi Meydanına kurulan dev ekranda yansıtılan Türkiye-Gürcistan maçını vatandaşlar ile birlikte izledi.

Büyük bir coşku yaşandığının altını çizen Başkan Yalçın, “İnandık ve başardık. Millî Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Akdağmadeni Belediyesi olarak dev ekrandan canlı yayınladığımız maçta vatandaşlarımız galibiyet sevincini doyasıya yaşadı. 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye - Portekiz maçında Kültür Merkezi Meydanında tekrardan buluşmak üzere” dedi.