Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın ev sahipliğinde Belediye Hizmet Binasında düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Birlik ve beraberlik içerisinde Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yalçın, “Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı birlik ve beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan dayanışma ve paylaşma adına önem arz eden coşkulu günleridir. Böyle güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu her yere taşımalıyız. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Bayramlaşma programımıza katılan bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.

“HER BAYRAMDAN DAHA FARKLI”

Sevgi ve hoşgörünün, dayanışma ve yardımlaşmanın en yüksek noktaya ulaştığı Kurban Bayramı’na bir kez daha hep birlikte erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yalçın, “Bayramlarımız bize, birliği ve beraberliği yaşama fırsatı sunan en önemli zaman dilimleridir. Bu mübarek günlerde, insani değerleri, duyguları hatırlama fırsatı bulurken yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızı daha da pekiştiriyoruz. Bu bayram her bayramdan daha farklı. İsrail ordusunun Filistinli masumlara yönelik soykırıma dönüşen saldırıları yüreklerimizi dağlıyor. On binlerce din kardeşimiz yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katledildi. Yüzbinlerce insan evinden, yuvasından oldu. Bizim dinimizde ve medeniyetimizde insanlara zulmün hiçbir haklı yanı yoktur. Tüm dünyada insaniyet perver herkesin ortak tepkisi haline gelen bu zulme biz Müslümanlar tarafından yeteri kadar tepki gösterilmemesi hepimizin ortak acısıdır. ‘Müminler ancak kardeştirler’ fermanını hakiki olarak idrak ettiğimiz, Müslümanlar olarak kenetlendiğimiz ve sıkıntılardan arındığımız bir bayram olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Bizler birlikten ve beraberlikten güç alıyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramımızın dünyada zulme uğrayan masumların feraha ulaştığı, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bir bayram olmasını temenni ediyor, başta kıymetli vatandaşlarım olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.