-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yeşiltepe Mahallesinde 118. Sokak Şehit Mehmet Köklü Parkı Altı 453 Ada 17 nolu parsel zemin kat 2 nolu işyeri ve zemin kat 4 nolu işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

-İhale 23/10/2023 Pazartesi günü saat: 14.00'de mahallinde yapılacaktır.

- İhale ile satılacak olan işyeri;

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO YÜZÖLÇÜMÜ M² MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI 1 YEŞİLTEPE 453 17 2 288 M² 50.000,00-TL 435.000,00 TL 2 YEŞİLTEPE 453 17 4 275 M² 32.000,00-TL 265.000,00 TL

-İhaleye katılacaklardan;

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

Belediyeye borcu yoktur yazısı,

Şartname alındı belgesi (500,00 TL) ibraz etmesi zorunludur.

-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar Belediye Veznelerine ve Halk Bankası nezdindeki TR40 0001 2009 7900 0007 0000 01 nolu hesabına yatırılabilir.

-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 05/10/2023

Uzm. Dr. Nezih YALÇIN

Belediye Başkanı