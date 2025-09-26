Başkan Yalçın, ziyaretler kapsamında idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmelerde, öğretmenlerden gelen talep ve önerileri de değerlendirdi.

Başkan Yalçın, ziyaret programı kapsamında, Şehit Haydar Vural İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Erdal Akbolat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Akdağmadeni Anaokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Namık Kemal İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Akdağmadeni Özel Eğitim Anaokulu, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi, Akdağmadeni Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Yalçın, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Yalçın, "Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Belediye olarak eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizden gelen talepler bizler için yol gösterici nitelikte. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için elimizden gelen gayreti göstermek en önemli görevlerimizdendir. Yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.