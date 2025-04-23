Yozgat U18 Ligi’nde şampiyonluk elde eden Akdağmadeni Belediyespor U18 Futbol Takımı, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim etti.

Şampiyonluk sevinçlerini Başkan Yalçın’la paylaşan genç sporcular, 23-27 Nisan tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenecek olan 1. Kademe Bölge Şampiyonası’nda Yozgat’ı temsil edecek.

Ziyarette konuşan Başkan Yalçın, sporcuları ve teknik ekibi başarılarından dolayı tebrik ederek, “Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin meyvesini toplamaya devam ediyoruz. U18 futbol takımımıza bizleri gururlandırıp şampiyon oldukları için teşekkür ediyorum. Sivas’ta ilimizi temsil edecek olmalarından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah gençlerimiz başarılı sonuçlarla döner ve bir üst seviyeye yükselir. Bu vesileyle Antrenörümüz Ömer Ekinci başta olmak üzere teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyor, bölge şampiyonasında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.