Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Hastane Caddesinde yürütülen yenileme çalışmaları öncesinde cadde esnafını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Hastane Caddesi’nde kısa süre içerisinde başlayacak olan asfalt ve altyapı çalışmaları öncesinde cadde esnafını ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu.

Belediye olarak planlanan çalışmaları yerinde aktaran Başkan Yalçın, esnafları tek tek gezerek hem sürece ilişkin bilgi verdi hem de onların görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Cadde üzerinde hizmet veren esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Yalçın, yapılacak çalışmaların bölgeye kazandıracağı katkıları anlatarak, “Hastane Caddesi bizim için önemli bir nokta. Burada atacağımız adımlar, sadece caddeyi değil, çarşı merkezinde büyük bir rahatlama sağlayacak. Çalışmalar başlamadan önce siz değerli esnafımızla fikir alışverişinde bulunmak, varsa ihtiyaç ve beklentilerinizi dinlemek istedik. Bu süreçte elbette bazı zorluklar yaşanabilir ancak sonunda hepimizin gurur duyacağı modern ve kullanışlı bir caddeye kavuşacağız. Çalışmalar kapsamında kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu drenaj hatları, internet alt yapısına ait çalışmalar, doğalgaz çalışmaları , elektrik hatlarıyla ilgili çalışmalar kısacası alt yapıdaki tüm eksiklikler bölgede giderilip sonrasında sıcak asfaltla caddemizi yenilemiş olacağız. Çalışmalar boyunca esnaflarımızdan ve caddede ikamet eden vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.