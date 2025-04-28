Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) 7. Olağan Genel Kurulu, 20 ülkeden 400'e yakın belediye başkanı, meclis üyesi, yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'daki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın TDBB Başkanı seçildiği Genel Kurul'da Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da TDBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Belediye Başkanı Yalçın, "Belediyecilik alanında uluslararası en büyük organizasyon olan TDBB yeni katılımlarla birlikte 31 farklı ülkeden bin 200'ü aşkın üye sayısına ulaştı. Gönül coğrafyamızın bileşenlerini daha iyi tanımak, kardeş şehir uygulamalarıyla daha yakın ilişkiler kurmak, ortak projeler üretmek, aynı ülkü uğruna ‘Kızılelma' yolunda geleceğe kanatlanmak için çok önemsediğim TDBB'nin kurulmasında ve bugünlere getirilmesinde emek veren herkesten Allah razı olsun. Tensipleriyle bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a canı gönülden teşekkür ediyor, TDBB Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum" dedi.