Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Yalçın, hem vatandaşlarla hem de esnaflarla sohbet ederek talepleri dinledi.

Gençlerden yaşlılara kadar tüm kesimin ilgisiyle karşılanan Yalçın, pazarı daha kaliteli hale getirmek için vatandaşlardan ve esnaflardan gelen önerileri dikkate alarak ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Yalçın, pazar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yaptığımız hizmetleri esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni için ortak akılla hareket ederek, hizmetlerin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Her fırsatta olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımızla bir araya gelerek önerileri dinliyor, varsa eksikliklerin giderilmesi için notlarımızı alıyoruz. Mevla esnafımıza helalinden bol kazanç nasip etsin.”