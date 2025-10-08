Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, ilçede bulunan an okulunun tadilatını yaparak eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.

Akdağmadeni Seyrantepe Mahallesinde anaokulu olarak faaliyet gösteren okulun boyasını, temizliğini, çevre düzenlemesini yapan Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu gönüllü personeli, mesai saatleri dışında kalan zamanlarda okulun iç ve dış boya ve temizliğini, çevre düzenlemesini de yaparak okulu kısa sürede eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri anaokulunun tadilat tamirat çalışmasını kendi imkânlarıyla temin ettikleri ekipmanla yapıp, okulu yeni bir çehreye kavuşturdu. Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda da Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarı Çulhalı köyündeki okula da bakım onarım çalışması yaptıkları öğrenildi.

İnfaz koruma memurları, bu tür çalışmaların artarak devam etmesiyle aile içi ve toplum içindeki dayanışmayı artırmayı temenni edip özveri ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdiler.