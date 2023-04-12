Akdağmadeni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeği programına Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz da katılım sağladı.

Kaymakam Topuz program sonrasında şehit aileleri ve gazileri ile sohbet etti.

Program sonrasında açıklamada bulunan Kaymakam Topuz, “Şehitlerimizin aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Allah hepinizden razı olsun. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize hayırlı uzun ömür ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah hepimizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Görev başındaki asker ve polislerimize Allah yardım etsin, onları muzaffer eylesin. Bu vesile ile hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin” dedi. Haber Merkezi