Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Namık Kemal Ortaokulu ile ortak yapılan ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında program gerçekleştirildi.

Yapılan program, Merkez Haseki Camii Müezzini Gökhan Sadef‘in Kur'an tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, Fetih şuuru ile ilgili sunum yaptı. İstanbul'un fethi ile ilgili kısa film izlendi. Öğrencilerden şiir dinletisi icra ettiler.

Programın hazırlanmasında emekleri olan ve görev alan herkese teşekkür edildi. »Ahmet Ayverdi