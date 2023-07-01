Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Belediye Hizmet Binasında düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Samimi ve hoşsohbet içerisinde geçen bayramlaşma programında Başkan Nezih Yalçın, Akdağmadeni Belediyesi olarak bir aile olduklarının altını çizerek her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ahmet Ayverdi