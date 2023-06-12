Akdağmadeni’nde yağan yağmur sonrasında gökyüzünü kaplayan sis bulutu güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya çıkan görüntüler Akdağmadeni sayfasından paylaşıldı.

Mest eden görüntüler Akdağmadeni Belediyesi sosyal medya hesabından, “Yağmur sonrası ilçemizde mis gibi çam ve toprak kokusu” notuyla paylaşıldı.

Akdağmadeni’nde yağmur yağışı sonrası ortaya çıkan sis ve yeşile bürünen doğanın bütünleşmesi görenleri mest etti. Akdağmadeni ormanlarında yer yer ortaya çıkan sis güzel görüntüler oluşturdu. Melike Aslı Arslan