Sokak hayvanlarına olan ilgisiyle tanınan 55 yaşındaki Okan Diköz, akciğerine kaçan kedi tüyünün neden olduğu enfeksiyon sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvansever kimliğiyle çevresinde sevilen bir isim olan Okan Diköz, yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Diköz’ün akciğerine kedi tüyü kaçtığı tespit edildi. Tüyün akciğerde yol açtığı enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan Diköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Okan Diköz'ün, evinde çok sayıda kedi beslediği ve yıllardır sokak hayvanlarına gönüllü olarak yardım ettiği öğrenildi. Özellikle mahalle halkı tarafından hayvanlara gösterdiği ilgi ve duyarlılığıyla tanındığı ifade edilen Diköz’ün vefatı, çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Diköz’ün cenazesi, Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşanan olayla ilgili sağlık yetkilileri herhangi bir bulaşıcı hastalık şüphesi bulunmadığını belirtirken, uzmanlar evcil hayvan sahiplerinin hijyen ve solunum sağlığı konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.