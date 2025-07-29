Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kaza, Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ Cezaevi kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, İ.H.K. yönetimindeki 06 CDT 107 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.Y. idaresindeki 44 AGG 268 plakalı Toyota marka araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Bir Kişi Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 55 yaşındaki Nurhayat Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan O.Y. ve M.K. ise ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Nurhayat Yılmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.