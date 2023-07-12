Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Yozgat Milletvekili Sayın Lütfullah Kayalar ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.

Kayalar ve Akburak gerçekleşen ziyarette, yerel yönetimlerin önemine vurgu yapılırken, Yerköy Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Başkan Yılmaz’dan belediyenin sürdürdüğü projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldılar.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak ise Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a misafirperverliği ve samimi karşılaması için teşekkürlerini iletti. Akburak, yerel yönetimlerin ülke genelindeki gelişimine katkı sağlayan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ise ziyaretin verimli geçtiğini ve Yerköy Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını yakından görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kayalar, Yerköy'ün kalkınması ve gelişmesi için yapılan çalışmalara desteklerinin süreceğini vurguladı.

Başkanı Ferhat Yılmaz, İyi Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar ve beraberlerindeki heyete teşekkür ederek günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler takdim etti. Haber Merkezi