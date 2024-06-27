Akbank, düğün döneminde çiftlerin evlilik hazırlıklarına destek olmak amacıyla başlattığı "Çeyiz Çekilişi" kampanyasıyla müşterilerine çeşitli hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'a kadar Akbank Mobil üzerinden çekiliş kampanyasına katılanlar, kampanya kapsamındaki işlemleri yaparak çeşitli hediyeleri kazanma şansını yakalayacak.

Ayrıca, Akbank Mobil'den ilk kez Akbanklı olanlar, Akbank Mobil'in üçüncü yılına özel olarak ekstra beş çekiliş hakkı daha kazanacak.

Çeyiz paketi kampanyasında verilecek hediyeler arasında Philips HD9870/20 Premium Airfryer XXL Beyaz Sıcak Hava Fritözü, Dyson gen5detect Kablosuz Süpürge, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra Akıllı Siyah Robot Süpürge ve Teknosa'dan 100 bin liralık hediye çeki bulunuyor.