Akbank, Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olarak, 2024 yılı için geniş çaplı personel alımı yapacağını duyurdu. Banka, farklı kadrolarda istihdam sağlamak amacıyla ofis, hibrit ve uzaktan çalışma seçenekleri sunarak iş gücünü genişletmeye hazırlanıyor. Bu alım süreci, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunarken, Akbank’ın müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürmek ve daha geniş bir ekiple bu hedefi desteklemek amacı taşıyor.

Akbank'ın alım yapacağı pozisyonlar arasında risk yönetimi, teknoloji geliştirme, satış ve pazarlama gibi birçok alanda fırsatlar bulunuyor. Özellikle uzaktan ve hibrit çalışma modeliyle personel alımı yapılacak olması, iş hayatında esneklik arayan adaylar için cazip bir seçenek sunuyor. Ayrıca, başvurular için bankacılık sektörüne dair tecrübe ve yetkinliklerin önemli olduğu belirtiliyor.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Akbank, geniş kapsamlı personel alımı çerçevesinde şu pozisyonlar için başvuru kabul edecek:

Risk Yönetimi ve Model Denetimleri Başmüfettişi – Teftiş Kurulu, Sabancı Center (Tam zamanlı)

Mobil Backend Uygulama Geliştirme Mimarı – Teknoloji Geliştirme ve Yazılım, Uzaktan Çalışma

Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi – Çorum Şube (Tam zamanlı, ofisten çalışma)

Veri Bilimcisi-Model Validasyon Yöneticisi – Risk Yönetimi (Tam zamanlı)

Akbank Online Saha Satış Yöneticisi – Gaziantep (Tam zamanlı, ofisten çalışma)

NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, Akbank’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Adayların başvuru sırasında iş deneyimi, eğitim durumu ve ilgili pozisyon için aranan kriterleri dikkatle incelemesi gerekiyor. Bankacılık sektöründe kariyer hedefleyenler için bu alım süreci, büyük bir iş fırsatı olarak öne çıkıyor.