Boğazlıyan’ın kalkınmasında, istihdam oluşturulmasında rol model olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yoğun programı arasında Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın daveti üzerine ilçeye geldi.

Belediye Restaurantı’nda gerçekleşen yemekli sohbet ve istişare toplantısına; Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci, MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Güzar, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas, Meclis Üyeleri Ömer Faruk Özalp, Uğur Paşaoğlu, Zafer Aygüner, Ferhat Çil, Şükrü Çetindağ ve İş İnsanı Alparslan Coşar katıldı.

Birlik ve beraberlik en güzel örneğinin sergilendiği sohbette, Başkan Akay ve Coşar, Boğazlıyan’a yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; “Boğazlıyan Belediye Başkanımız sayın Gökhan Coşar’ın daveti üzerine yemekli sohbet toplantısında bir araya geldik. AK Parti İlçe Başkanımız sayın Osman Düğenci, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız sayın Selahattin Demiroğlu, Belediye Başkan Vekilimiz, Meclis Üyeleri ve Kooperatifimizin ve Kayseri Şeker’in Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle birlikte hem sohbet hem de değerlendirme yaptık. Epeydir bunu arzu ediyorduk ancak bugüne kısmet oldu. Başkanımız sağolsun bu kapıyı açtı. Her zaman gönlü açık bir Başkanımız sağ olsun. Yakınlığını, samimiyetini, ilgisini, dostluğunu, arkadaşlığını ve kardeşliğini gördüğümüz bir Başkanımız. Biz de bu davetiyeye memnuniyetle icabet ettik” dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise; “Öncelikle Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Hüseyin Akay’a davetimize icabet edip buralara kadar geldiği için teşekkür ediyorum. AK Parti İlçe Başkanımız sayın Osman Düğenci, MHP İlçe Başkanımız sayın Selahattin Demiroğlu, Meclis Üyelerimiz, Kooperatif ve Kayseri Şeker’deki Yönetici arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sohbetimiz oldu. Bu sohbeti özlemiştik. Bizler yerelden kalkınmayla alakalı çalışmalar yaparken bizim de rol model aldığımız insanlar var. Sayın Başkanımızı bir her zaman rol model olarak alıyoruz.

Bizlere hem geçmişteki bilgi ve birikimlerini aktarıyor, sıkıştığımız zaman kendisiyle fikir alışverişinde bulunuyor, bizleri yönlendiriyor. Bu süreçte sayınBaşkanımız’dan ziyadesiyle istifade ettik, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker’in bölgemize yaptığı yatırımlara bizzat şahidiz. Kayseri Şeker’in, Başkanımız liderliğinde 13 yıldır kazandığı ivme, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nın geldiği nokta, Turhal Şeker Fabrikası’nın aileye katılması, bölgeye yaptığı yatırımlar, insanlarımıza sağladığı katkılar aşikar. Ben bölgemize yapılan yatırımlar ve sağlamış olduğu katkılardan dolayı şahsım, belediye ve ilçem adına sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi