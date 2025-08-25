Akay’dan Memişoğlu’na destek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun, şekerli ve gazlı içeceklerde kullanılan fruktoz şurubunun sınırlandırılacağına ilişkin açıklamasına, tarım ve şeker sektöründen destek geldi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye’deki içeceklerde Avrupa’ya kıyasla 4 kat daha fazla fruktoz bulunduğunu belirterek, obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların yaşam tarzındaki değişimlerle birlikte ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etmişti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bakanlığın hazırladığı düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Akay, yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımızın fruktoz şurubu konusunda ortaya koyduğu kararlı yaklaşımı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar sadece halk sağlığını korumakla kalmayacak, aynı zamanda şeker pancarı üreticisinin emeğine sahip çıkacaktır. Kayseri Şeker olarak biz, her zaman doğal pancar şekeri üretiminin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akay, pancar şekeri kullanımının artırılmasının hem çiftçilerin refahına hem de toplumun sağlıklı beslenmesine katkı sunacağını dile getirdi. Bakanlık tarafından atılacak bu tarihi adımın sektör açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.