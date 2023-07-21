Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bahariye Köyü’nde pancar çiftçisi Murat Adaş’ın 18 dönümlük tarlasında uyguladığı damlama sulama örneği üzerinde gözlemlerde bulundu.

Yağmurlama ve vahşi sulamanın damlama sulamaya göre daha masraflı ve zahmetli, üründe daha az verime yol açtığına dikkati çeken Başkan Akay, damlama sulama sistemin her bir çiftçi tarafından uygulanması gerektiğini belirterek, “Kayseri Şeker, bu konuda 5 yıldır ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. Çalışmaların temel amacı, su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamanın yanında maliyetlerin düşürülmesi ve hastalıkların önlenmesidir” dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bahariye Köyü’nde pancar çiftçisi Murat Adaş’ın 18 dönümlük tarlasında uyguladığı damlama sulama uygulamasını yerinde görmek ve gözlemlerde bulundu..

Beraberinde; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Güzar, Genel Müdür İsmail Gedik, İştirakler Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Sezer, Erhan Yenice, Adem Solmaz, Türker Karaman, Zafer Aygüner, Mehmet Kayadelen ve ziraat teşkilatı ve onlarca çiftçiyle birlikte Bahariye Köyü’ne gelen Başkan Akay, pancar üreticisi Murat Adaş’ın tarlasında incelemelerde bulundu.

DAMLAMA SULAMA; “AZ SU, AZ EMEK VE AZ MALİYET” DEMEKTİR

Su tasarrufu etmenin yanında, az emekle çok verim almak amacıyla vahşi sulama ve yağmurlama sulamayı terk ederek damlama sulama sistemine geçen Adaş’ın tarlasındaki pancarların diğerleri arasındaki fark bariz bir şekilde gözlemlendi.

Özellikle son 5 yıldır damlama sulamanın önemini anlatan Başkan Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada, “Bugün özellikle damlama sulama uygulamasının örnek uygulamasını yerinde bizzat görmek istedik. Kayseri Şeker bu konuda 5 yıldır ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. Kendi deneme sahasında olduğu gibi çiftçilerimiz üzerinde de bu denemeleri gerçekleştiriyor. Damlama sulamanın faydası oldukça fazla. Öncelikli olarak biliyorsunuz ülkemiz su fakiri. Su her geçen günde ciddi sorun haline geliyor. Bu sebeple elimizdeki su kaynaklarını en doğru, en verimli bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunun da yolu geçmişte olduğu gibi vahşi sulamadan, yağmurlama gibi usullerden vazgeçmekten geçiyor” dedi.



AKAY: ÇİFTÇİLERİMİZİ TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Damlama sulamanın örneklerini geliştirerek çiftçileri bu konuda teşvik etmeye çalıştıklarını anımsatan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Damlama sulamanın faydası en başta kullanılan suyun yarı yarıya azalması. Suyun azlığı dikkate alındığında önem arz etmesinin yanında suyu kullanma maliyeti açısından bakıldığı zaman önemli bir tasarrufa imkan sağlıyor. Damlama sulama olduğu takdirde bazı hastalıkların en başında özellikle havaların ısındığı mevsimlerde serkospora (Cercespora) hastalığı yoğun bir şekilde yaşanmaya başlıyor. Bu da pancarın gelişmesini, şeker oranını etkiliyor. Serkosporanın önlenmesi açısından da damlama sulamanın önemli faydalarını biz denemelerimizde gördük.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMANIN YOLU DAMLAMA SULAMADAN GEÇİYOR

Ayrıca şeker oranının yükselmesi, verimliliğinin artması gibi pek çok faydaları ortada. Bu sebeple çiftçilerimizin bir an önce bu usule geçmeleri bizim de arzu ettiğimiz bir durum” diye konuştu.

Başkan Akay, açıklamasını daha sonra şöyle sürdürdü; “Bahariye Köyü’nde çiftçimiz Murat Adaş, 18 dönümlük bir tarlada uygulamış. Bu uygulamayı bizzat kendimiz gözlemlemek istedik. Sağolsun bölgedeki çiftçilerimiz, yönetim kurullarındaki arkadaşlarımız, genel müdürüz, ilgili müdür arkadaşlarımız hep birlikte bu gözlemi gerçekleştirdik. Bunun teknik olarak takibi de yapılıyor. Raporların çıkmasının sonucunda çiftçilerimizle, çiftçi bazlı bu uygulamamızı paylaşacağız ki daha fazla teşvik imkanı ortaya çıksın. Bizim teknik personelimizin yaptığı uygulamalar, çiftçi bazındaki başarılarda görülüp anlaşıldıktan sonra eminim ki çiftçilerimiz bu konuda daha gayret içerisinde olacaklar. Bu sistemin birden bire ortaya çıkması çok kolay değil. Herkesin elinde geçmişten gelen sulama sistemleri mevcut. Bunları hemen kısa sürede değiştirmeleri çok mümkün değil. Ciddi bir maliyeti var. Şunu da göz ardı etmemek lazım. Devletimizin bu konuda özellikle sulama sistemleriyle ilgili destekleri, teşvikleri var. Ziraat Bankası’nda faizsiz 5-7 yıl vadesiz kredi imkanları var. Tabii bunlar belirli şartlarla mümkün olabiliyor. Bu şartları yerine getirmek suretiyle bunlardan da yararlanılarak sulama sistemi dönüşümünün hızlı bir şekilde sağlanması lazım. Bu sistemin pancarda da uygulanması lazım. Pancarın sürdürülebilirliği çok önemli. Boğazlıyan bölgesi için de önemli. Burada yanlış uygulamaların sonucunda hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Onun için her bir noktaya azami bir şekilde dikkat etmek lazım. Münavebeye dikkat etmek lazım, sulama sistemlerine dikkat etmek lazım. Bu bölgenin iklimine, toprağına uygun tohum, seçiminde, gübre seçiminde dikkat etmek lazım. Ayrıca bakıma ciddi özen göstermek lazım. Bunlar gerçekleşecek olursa Boğazlıyan Türkiye’de şeker pancarının en etkili bir şekilde üretildiği bölgelerden bir tanesi, önemli bir merkez olarak kabul ediliyor. Şeker fabrikasının burada olmasının da önemli bir rolü ve katkısı da var. Boğazlıyan’ın bu özelliğini geliştirerek devam ettirilmeli.

KAYSERİ ŞEKER YİNE ÖNDERLİK VE ÖNCÜLÜK EDECEK

Biz Kayseri Şeker olarak, şeker sektöründeki bütün uygulamalarımızla önderlik yapmaya, öncülük yapmaya çalışıyoruz ve ilk uygulamaları biz gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da öncülüğümüzü, önderliğimizi inşallah başaracağız. Bunu tabii örnek, önder çiftçilerimiz başarıyla bunu gerçekleştirdiği takdirde hem kendi çiftçilerimize örnek olduğu gibi Türkiye’deki diğer pancar üreticilerine de inanıyorum ki örnek olacaklar.

Allah, arkadaşlarımızın emeklerini zayi etmesin, bereketli olsun. Hepimizin amacı çiftçimize bol kazandırmak ve bu usullerin uygulanması da bol kazanmak için önemli bir araç, önemli bir vesile. Şu anda sulama maliyetleri toplam pancar maliyetlerinin yüzde 30’una ulaşmış durumda. Burada su az kullanıldığı takdirde bu maliyet yüzde 15-20’ye düşecek olsa ne kadar önemli bir tasarruf, maliyette önemli bir gelişme söz konusu olur. Bu da çiftçinin gelirini ve karlılığını artıracak bir durum olarak görmek lazım. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bu örnek uygulamalarımız daha gelişir, bütüne yayılır. Böylece gelecek adına sürdürülebilirlik açısından endişelerimiz ortadan kalkar.”

KAYADELEN’İN MİSAFİRİ OLDU

Bahariye Köyü çiftçilerinden ve Pandoğa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kayadelen’in davetine icabet eden Başkan Hüseyin Akay ve beraberindekiler, çiftçilerle uzun süre sohbet ettiler. Kayadelen,’in bahçesinden topladığı meyve ve sebzelerin yanı sıra yöresel ikramlar hem birlikte tadıldı.

Kayadelen’e misafirperverliğinden ve ikramlardan dolayı teşekkür eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, günün anlam ve önemine binaen, Hatice ve Melahat Kayadelen’e hediyeler verdi. Haber Merkezi